وكالة: إصابة 3 أشخاص في انفجار سيارة بمدينة ميليتوبول بمنطقة زابوروجيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وفقا للبيانات الأولية، تم الإبلاغ عن إصابة 3 أشخاص بانفجار سيارة كانت متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة مدينة ميليتوبل بمنطقة زابوروجيه.



نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في إدارة مدينة ميليتوبل "إصابة 3 أشخاص نتيجة للهجوم الإرهابي بحسب المعطيات الأولية" ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل الحادث.

وأضافت إدارة منطقة زابوروجيه أن "المخربين الأوكرانيين وراء الانفجار في ميليتوبول، ومن الضروري تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب في المدينة".

وكان مراسل RT، إيليا فاسيونين، قد تحدث في بثه الحي "ليتوتشكا" عن انفجار سيارة من طراز مرسيدس تحمل لوحات ترخيص أوكرانية في وسط ميليتوبول، وعندما حاول الاقتراب من المكان تم اعتقاله.