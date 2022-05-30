روسيا.. ابتكار برنامج جديد لرصد الغازات في الغلاف الجوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي لمبادرة التكنولوجيا الوطنية، أن المبتكرين الروس وضعوا برنامجا جديدا لمراقبة الغازات في الغلاف الجوي، لتحليل الهواء المحيط واكتشاف الشوائب.



وجاء في بيان المكتب الإعلامي الذي نشرته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تم في روسيا ابتكار برنامج لرصد الغازات في الهواء الجوي. يسمح بمراقبة الهواء السطحي واكتشاف الشوائب في مناطق واسعة مباشرة، بإجراء تحليل رجعي للبيانات ووذلك للحصول على معلومات حول حالة الغلاف الجوي، وتحديد المناطق، التي فيها نسبة عالية من الغازات السامة وغازات الاحتباس الحراري، وكذلك تحليل أسباب ارتفاع تركيزها".

ويذكر أن المبتكرين في المرحلة الأولى من عملهم طوروا وحدات لواجهة مستخدم الويب وتوليد الصور بناء على خوارزمية NUCAPS (نظام معالجة الغلاف الجوي الفريد المشترك NOAA)، الذي يسمح بمعالجة بيانات أجهزة الاستشعار في الميكروويف والأشعة تحت الحمراء. وفي عام 2022 أكملوا عملهم وأصبح بالإمكان استخدام الخوارزمية في إجراء الحسابات واكتشاف غازات مثل الميثان وأول أكسيد الكربون وغيرها في الغلاف الجوي.

ويشير المكتب الإعلامي إلى أن البرنامج الجديد اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت في المنطقة الفدرالية المركزية بروسيا.