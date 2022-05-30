شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية حار بالكويت ومغبر فى الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022، فى السطور التالية:-

قال المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:53 والمد الثاني عند الساعة 00:55 و الجزر الأول عند الساعة 18:36 و الجزر الثاني عند الساعة 08:06.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 20:57 و الجزر الأول عند الساعة 15:57 و الجزر الثاني عند الساعة 03:56.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 29 75 25 دبي 36 27 90 35 الشارقة 36 26 90 35 عجمان 33 28 90 30 أم القيوين 36 27 90 30 رأس الخيمة 38 28 80 35 الفجيرة 42 31 60 10 العين 41 27 55 10 ليوا 43 26 60 10 الرويس 42 27 75 30 السلع 42 28 70 25 دلما 38 28 75 25 طنب الكبرى 34 28 85 35 طنب الصغرى 34 28 85 35 أبو موسى 34 28 85 35

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة ليلًا.

أما نهارًا فهو حار ومغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 55 كم/ساع

وحذرت الإدارة الجوية في الكويت من نشاط في الرياح الشمالية الغربية خلال الساعات القليلة القادمة قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 مترعلى بعض المناطق وارتفاع في الأمواج البحرية أكثر من 6 قدم .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم حار خلال النهار مع فرصة لغبار خفيف في وقت لاحق.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة احياناوتقل سرعتها لتصل من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.

ارتفاع الموج، من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 40 م الصغرى 27 م

الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 10%