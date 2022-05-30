شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعتقل إرهابيين اثنين وتاجر مخدرات في العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، القاء القبض على إرهابيين اثنين وتاجر مخدرات وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد واستمرارآ لنهج العمليات الاستباقية التعرضية ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة وخلال تدقيق المعلومات في حاسبة المطلوبين للقضاء من القاء القبض على إرهابي حاول الدخول إلى العاصمة عن طريق سيطرة الشعب شمالي بغداد".

وأضافت، "كما تمكنت قواتنا الأمنية في فرقة المشاة السادسة من القاء القبض على إرهابي بعد رصد تواجده ضمن منطقة "الطارمية"، فضلا عن متهم بترويج المواد المخدرة في منطقة هور الباشا (قرية المسارة) ضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة وثمانية أكياس صغيرة من مادة الكرستال المخدرة وعدد من أجهزة التعاطي".

وتابعت: ان "قوة من اللواء (27) وبالاشتراك مع مفرزة من نجدة بغداد نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة (البيجية) في جانب الكرخ، نتج عنه مصادرة بندقيتين اثنتين نوع (كلاشنكوف) وسلاح قناصة ومسدس مع كمية من العتاد والمشالح والأسلحة البيضاء "، مؤكدة انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية".