شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: الجزائر على قائمة الدول ذات الموثوقية العالية في توفير إمدادات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الشهري الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن الجزائر تأتي على قائمة الدول ذات "الموثوقية العالية" في توفير إمدادات الغاز لعملائها.

وتطرقت المنظمة في التقرير، الذي نشر الأحد حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الثلث الأول من عام ٢٠٢٢، إلى مختلف إمدادات الغاز الجزائرية نحو الدول التي التزمت معها في إطار الاتفاقيات المبرمة، مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية تبقى ضمن نطاق الربع سنوي المعتاد، الذي يتراوح بين مليوني ونصف طن و٣ ملايين طن.

وبحسب التقرير، توجهت كافة الشحنات من الجزائر إلى الأسواق الأوروبية بصورة منتظمة، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها، مشيرا إلى استمرار استغلال خط "ميد غاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة، والذي تم رفع طاقته مؤخرا من ٨ إلى ١٠ ونصف مليار متر مكعب في السنة.

وأشار تقرير "أوابك" إلى الاتفاقية الجديدة المبرمة بين شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية، وشركة "إيني" الإيطالية لزيادة صادرات الغاز عبر إنبوب "أنريكو ماتيي"، الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، وتصل طاقته التصميمية إلى ٣٣ مليار متر مكعب في السنة.

من جهة أخرى، نوه التقرير إلى استمرار تعافي السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.