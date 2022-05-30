شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعتقل إرهابيين اثنين اثناء محاولتهما دخول محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال "إرهابيين" أثناء محاولتهما دخول الرطبة في محافظة الأنبار.



وقالت الخلية في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء الأحد، إن مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت بالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية من القاء القبض على إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما الدخول الى قضاء الرطبة بالأنبار.



وأضافت أن عملية القبض جاءت بعد نصب كمين محكم لهما في سيطرة ارميلة مدخل قضاء الرطبة".