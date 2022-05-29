شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية" تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لـ "جدري القردة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة لـ "جدري القردة" في الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد و التقصي المبكر للمرض.



وأكدت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن مرض "جدري القردة" مرض فيروسي معد إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19"، موضحة أن أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر تكون عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.



وأوصت الوزارة، أفراد المجتمع بضرورة إتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.



وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية كافة.