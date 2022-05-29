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هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق

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القاهرة - سامية سيد - سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم الأحد، هزتين أرضيتين في محافظة السليمانية.


وقالت الهيئة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الهزة الأولى سُجلت في تمام الساعة (09:50:00) صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4,4 درجة قرب الحدود العراقية - الإيرانية؛ حيث تبعد 20 كم جنوب شرق قضاء كلار".


وأضافت أن الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة (09:52:40) صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4 درجات حيث تبعد 22 كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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