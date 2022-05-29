شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء التونسى يناقش ما تم إنجازه في محاور البرنامج الوطني للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماع مجلس الوزراء والذي خصص لمناقشة ما تم من إنجاز في محاور البرنامج الوطني للإصلاح.



وذكر بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء التونسي أنه تم استعراض مدى تقدم دخول الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي حيز التنفيذ، خاصة المتعلقة منها بدعم السيولة، وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل، وإعادة تنشيط الاستثمار، وتسهيل الإطار القانوني وتهيئة الأجواء لمناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.



كما تمت متابعة تقدم تنفيذ برنامج حوكمة الطاقة وتركيز خطة عمل لمساندة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لربط محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة لتتولى تسويقها بعد ذلك، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، والشروع في تخصيص مدخرات عقارية تخصص بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لإحداث مناطق صناعية تستجيب لحاجيات كبار المستثمرين من ناحية المساحة والخدمات.



وتولى المجلس أيضا التداول بخصوص تنفيذ الخطة الوطنية لتأمين الاحتياجات اليومية للمواطن من المواد الأساسية، والتحكم في طرق التوزيع مع مزيد من تدعيم سياسة التزود وتنويع مصادرها، وتأمين مخزون استراتيجي، إلى جانب مناقشة برنامج الإحاطة بالفئات الاجتماعية الضعيفة، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج جديدة تساعد على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كذلك تم الاطلاع على برنامج تقدم تركيز الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي في تونس، وتابع المجلس الاستعدادات للامتحانات الجامعية، وإصلاح الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهائد الجامعية.



وناقش مجلس الوزراء التونسي أيضا الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الصحة العامة، وتحسين تجهيز المستشفيات ومدى تقدم الإعداد لانطلاق الدراسات المتعلقة بإنجاز المدينة الطبية بالقيروان، مع الاطلاع على تطورات الوضع الصحي ومتابعة اليقظة الكاملة بخصوص تطور الأوضاع الخاصة بجائحة كوفيد-19.