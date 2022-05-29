دراسة تكشف.. هل مكملات البروتين تساعد على ضبط السكري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة أن شرب كمية صغيرة من مكملات البروتين قبل الوجبات يساعد المصابين بالسكري على التحكّم في نسبة الجلوكوز بالدم. ويتم إعداد هذه المكملات من مصل اللبن أثناء صناعة الأجبان.



وبحسب موقع "ساينس دايلي"، بينت التجربة التي أجراها فريق البحث أن تناول جرعة منخفضة من بروتين مصل اللبن وفر ساعتين إضافيتين يومياً من مستويات السكر الطبيعية في الدم مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول مكملات البروتين.

كما كشفت التجربة التي أجريت في جامعة نيوكاسل، أن تناول مكملات البروتين قبل الوجبات أدى إلى انخفاض مستوى الجلوكوز اليومي بالدم بمقدار 0.6 مليمول/لتر مقارنة بعدم تناول المكملات.

وقال البروفيسور دانيال ويست المشرف على البحث: "في حين أظهرت الدراسات السابقة في المختبر على مدى ساعات قليلة إمكانية هذا التدخل الغذائي، فإن هذه التجربة الأولى التي تتم فيها مراقبة الأشخاص أثناء ممارستهم حياتهم الطبيعية".

وأضاف: "نعتقد أن بروتين مصل اللبن يعمل بطريقتين، أولاً: عن طريق إبطاء سرعة مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وثانياً: عن طريق تحفيز عدد من الهرمونات الهمة التي تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم".

وقد شارك في التجربة 18 شخصاً مصاباً بالسكري، وتناولوا جرعة مقدارها 100 ملل من شراب اللبن تحتوي على 15 غراماً من البروتين قبل 10 دقائق من وجبات الإفطار والغداء والعشاء على مدار 7 أيام، وتابعوا تناول الأدوية الموصوفة لهم خلال نفس الفترة.