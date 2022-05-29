مباحثات ليبية بريطانية حول سبل تجاوز الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - بحث المرشح الرئاسي، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مرئيا، اليوم الأحد، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والسّير قدماً بالعمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

أكد تكتل إحياء ليبيا في بيان له أن اللقاء تناول النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا المسؤولين في ليبيا لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر الماضي، مؤكداً أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.

وقال جوتيريش - في تقرير له حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الجمعة، "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات رئاسية وبرلمانية لم تجرَ".

وأوضح أن الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، يظل ذات أهمية حاسمة في «تعزيز بيئة تفضـي إلى المضي قدما بعملية سياسية يقودها الليبيون» ويمسكون بزمامها بتيسير من الأمم المتحدة.

ودعا جوتيريش، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى التحلي بروح التعاون، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن «الاستقطاب السياسي» الذي لن يؤدي إلا إلى تأخير الانتخابات والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي.