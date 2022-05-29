تقنية جديدة ستسهل تشغيل ألعاب Xbox .. على أجهزة مختلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن مايكروسوفت تعمل على قطعة إلكترونية مميزة ستساعد على تشغيل ألعاب Xbox على مختلف أنواع الحواسب والأجهزة المحمولة.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن مايكروسوفت تطور جهازا صغير الحجم ربما يكون شبيها بأجهزة Google Chromecast، ومن خلاله سيتمكن المستخدمون من تشغيل خدمات Xbox Cloud Gaming السحابية عبر مختلف أنواع الحواسب وحتى الهواتف والأجهزة المحمولة.

ومن غير المعروف بعد كيف سيكون الشكل النهائي للجهاز أو وزنه، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيجهز بمنفذ HDMI لإقرانه مع مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية.

ويشير خبراء التقنية إلى أن الجهاز الجديد سيكون قادرا على العمل حتى مع الهواتف الذكية المتوسطة الفئة كون برمجياته غير معقدة ومصممة لأداء مهمة واحدة، كما أن الهدف من هذا الجهاز سيكون تشغيل ألعاب الفيديو بسلاسة ودون تأخير في تدفق المحتوى من الإنترنت إلى الأجهزة.

ونقل موقع windowscentral عن المتحدث باسم مايكروسوفت قوله " رؤيتنا لألعاب Xbox Cloud ثابتة ، وهدفنا هو تمكين الأشخاص من لعب الألعاب التي يريدونها ، على الأجهزة التي يريدونها ، وفي أي مكان يريدون. كما أعلنا في العام الماضي ، كنا نعمل على جهاز بث الألعاب Keystone ، والذي يمكن وصله بأي تلفزيون أو شاشة دون الحاجة إلى وحدة تحكم".