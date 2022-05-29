شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واستبقت شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين، بالانتشار في باحات الأقصى، وغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية مثلما فعلت في شهر رمضان الماضي.



وأدى المقتحمون لأول مرة ما أسموه بـ"السجود الملحمي" في الحرم القدسي الشريف، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة.



وواجه المعتكفون والمعتكفات المحاصرون في المصلى القبلي وقبة الصخرة هذه الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات.

وفي هذه الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان فلسطينيين من الباحات، وعند باب السلسلة، واعتدت على مُسن وأخرجته من المسجد، فيما أصيبت سيدة برضوض وكسور جراء الاعتداء عليها في باحات المسجد.



وتنتشر قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر الأولى، عند باب العامود وشددت من إجراءاتها، ونصبت حواجزها العسكرية داخل أسوق البلدة القديمة، وعلى الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى.