شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول متلازمة القلب المنكسر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تحدث متلازمة القلب المكسور، عندما يعاني شخص ما من إجهاد جسدي أو عاطفي حاد، والذي يمكن أن يتسبب في حالة اعتلال عضلة القلب.



وغالبا ما ترتبط متلازمة القلب المنكسر بالتوتر أو الألم الذي يشعر به المرء بعد تعرضه لحدث صادم، مثل الانفصال أو فقدان أحد أفراد الأسرة، ما يضعف البطين الأيسر للقلب بسرعة. ومع ذلك، لا يعرف بعض الناس أنه يمكن أن تكون متلازمة القلب المنكسر قاتلة بالفعل.

ما هي متلازمة القلب المنكسر؟

متلازمة القلب المنكسر هي حالة قلبية مؤقتة تنتج غالبا عن التوتر أو الانفعالات الشديدة، وتُعرف أيضا باسم متلازمة "تاكوتسوبو".

وفي حين أن السبب الدقيق لا يزال لغزا طبيا، تنص مؤسسة "مايو كلينك" على أن زيادة هرمونات التوتر مثل الأدرينالين "قد تدمر قلوب بعض الناس بشكل مؤقت".

وفي النهاية، تؤدي متلازمة القلب المكسور إلى تعطيل وظيفة الضخ المعتادة للقلب بشكل مؤقت.

وتتميز الحالة بضعف مؤقت مفاجئ لعضلات القلب ما يتسبب في انتفاخ البطين الأيسر للقلب من أسفل بينما تظل الرقبة ضيقة.

ويؤدي هذا إلى تكوين شكل يشبه مصيدة الأخطبوط اليابانية، "تاكوتسوبو"، والتي اشتق اسم المتلازمة منها.

ما هي أعراض متلازمة القلب المنكسر؟

هناك نوعان من العلامات الرئيسية التي يجب على الناس البحث عنها عندما يتعلق الأمر بمتلازمة القلب المنكسر.

وتشمل هذه العلامات ألما في الصدر أو ضيقا في التنفس، ولكن من دون انسداد حاد في الشرايين التاجية. ويمكن أن يكون ألم الصدر طويل الأمد أو المستمر أيضا علامة على نوبة قلبية، لذلك يوصى بطلب المساعدة على الفور.

وفي بعض الحالات، قد تؤدي هذه الحالة إلى صدمة قلبية، وهي حالة غالبا ما تكون قاتلة حيث لا يتمكن القلب من ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

هل مات أي شخص من قبل من متلازمة القلب المنكسر؟

بالنسبة لكثير من الناس، غالبا ما يبدو الموت من قلب منكسر أمرا وهميا، لكن الخبراء يقولون إنه يمكن أن يحدث.

وفي 26 مايو 2022، على سبيل المثال، انهار جو غارسيا ، الذي توفيت زوجته في حادث إطلاق نار مروّع في مدرسة تكساس قبل أيام قليلة، وتوفي في ما وصفه الأطباء بأنه مثال محتمل لمتلازمة القلب المنكسر، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

وقال الدكتور ديباك بهات، طبيب القلب في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن: "إنها حالة كلاسيكية لمتلازمة القلب المنكسر مما تم وصفه".

ومع ذلك، يشير بهات إلى أنه يستحيل معرفة ما إذا كانت متلازمة القلب المكسور أو نوبة قلبية دون التصوير بالأشعة السينية أو تشريح الجثة.

وفي حين أن الأمر قد يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر للتعافي بعد نوبة قلبية، يقول الأطباء إن المريض عادة ما يتعافى من متلازمة القلب المنكسر في غضون أسبوع إلى ستة أسابيع، وقد يتعافى تماما في غضون شهر إلى شهرين.

وسيعتمد علاج متلازمة القلب المنكسر إلى حد كبير على الأعراض التي يعاني منها المريض. ويمكن أن يوصي الأطباء في كثير من الأحيان بأدوية مثل حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومدرات البول. ويمكنهم أيضا إعطاء الأسبرين للمرضى الذين يظهرون تراكم الترسبات في جدران الشرايين.