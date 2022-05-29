شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو بالإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج. السعودية: السعودية: توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية ، ان تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية. كما تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل ، الحدود الشمالية والجوف ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك

الإمارات: الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب شمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 18:05 الجزر الثاني عند الساعة 07:32.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 20:31 والجزر الاول عند الساعة 15:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.

الكويت:

وفى الكويت، حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .