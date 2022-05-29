شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية تعاون في مجال الأرشيف والوثائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقعت موريتانيا وسلطنة عمان، إتفاقية تعاون في مجال الأرشيف والوثائق.

وذكر بيان صحفي صدر عن الحكومة الموريتانية، أن المندوب العام للوثائق الوطنية السيد محمد المختار محمد الهادي وقع اليوم في نواكشوط مع نظيره العماني الدكتور حمد بن محمد الضوياني، اتفاقية تنص على تدريب الارشيفيين الموريتانيين في سلطنة عمان وإيفاد خبراء عمانيين في مجال الترميم والرقمنة إلى موريتانيا وتجهيز قاعات لمعالجة وتخزين الوثائق والمساعدة والتأطير في مجال النصوص واللوائح التنظيمية للأرشيف وتنظيم المعارض والندوات المشتركة.

وجاء توقيع الاتفاقية في ختام زيارة عمل لموريتانيا قام بها وفد عماني إلى موريتانيا برئاسة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان.