شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسى باليمن يشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار فى المحافظات المحررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن، اللواء فرج البحسنى، على ضرورة أن تسخر الأجهزة الأمنية كافة إمكانياتها، لضبط الأمن، وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة كافة.

وأكد البحسني، خلال لقائه اليوم/السبت/ن في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير أمن محافظة عدن اللواء مطهر الشعيبي، وفقا لما ذكرته قناة "اليمن" الفضائية الشرعية، أهمية التنسيق بين كافة القوى الأمنية، وتعزيز التعاون فيما بينها، للحد من الأعمال الإرهابية، وضبط مرتكبيها قبل وقوع أي حوادث تزعزع الأمن والاستقرار.



وجدد البحسني حرص مجلس القيادة الرئاسي على أمن واستقرار المحافظات المحررة، وتعزيز الجوانب الأمنية فيها، بما يحقق للمواطنين التعايش بسلام، مؤكدا أن إدارة الأمن بعدن ستحظى باهتمام ودعم المجلس للنهوض بمستوى أدائها وبما يمكنها من تحقيق أهدافها الرامية لتثبيت الأمن.



ونوه إلى أن قيادة المجلس الرئاسي تولي جميع محافظات البلاد جل الرعاية والاهتمام، وستعمل على تحسين مستوى الخدمات فيها، كما أن المجلس وضع خطة لتفقد أوضاع المحافظات المحررة، والإطلاع على الإشكالات القائمة ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.



ومن جانبه، استعرض اللواء الشعيبي نشاط إدارة الأمن والشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة، وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل الأمني في عدن، واستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب.