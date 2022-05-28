شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى برنامج لدعم القدرات للعلاج من المخدرات بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك جامعة الدول العربية فى البرنامج الدراسى لدعم بناء القدرات فى مجال توفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بتعاطى المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية بالمملكة المغربية

صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الأمانة العامة، ستشارك فى البرنامج الدراسى لدعم بناء القدرات فى مجال توفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بتعاطى المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية خلال الفترة 29 مايو وحتى 4 يونيو 2022 بالمملكة المغربية.

وتأتى هذه المشاركة فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة لشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين فى 2018.

وأكدت السفيرة أنه بهذه المناسبة، وانطلاقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بموضوع تحسين صحة المواطن العربى الذى يتبوأ مقدمة أولويات العمل العربى الاجتماعى المشترك، اصدر مجلس وزراء الصحة العرب قرارا فى دورته العادية الـ 54 التى انعقدت يوم 15 مارس 2021 اعتمد بموجبه القانون الاسترشادى بشأن حماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين اقلعوا والذين لديهم الرغبة فى الإقلاع عن تعاطى المواد المخدرة وتم تعميمه على الدول العربية الأعضاء للاسترشاد به فى اعداد القوانين الوطنية بها.