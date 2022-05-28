مشروع أكاديمي لتحويل مركبات النقل العام الخفيفة إلى ذاتية القيادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات

بحث فريق من معهد ماساتشوستس التقني، إمكانية تحويل النقل العام في المركبات الخفيفة مثل الدراجات الكهربائية والسكوتر إلى أنظمة ذاتية القيادة، وفق موقع ”تك إكسبلور“.



وصمم الباحثون، أداة محاكاة صنعوها لتحليل سلوك أنظمة القيادة الذاتية في المركبات الخفيفة، ودرسوا حالة القيادة الذاتية في الدراجات الهوائية.

وتحتاج المدن إلى حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية؛ مثل النمو السكاني والتغير المناخي، ويشكل النقل مجالا يحتاج لتغيير جذري، من خلال إعادة تصميم أنظمة النقل الداخلي في المدن، لجعلها مدنا أكثر حيوية واستدامة.