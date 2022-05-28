مصر.. الوزيرة نبيلة مكرم تعلق على اتهام نجلها بالقتل في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

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علقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، ولأول مرة، على اتهام نجلها في جريمة قتل شابين بالولايات المتحدة الأمريكية.



وكتبت الوزيرة المصرية، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلة: ”لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن“.

وأضافت مكرم: ”قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام“.