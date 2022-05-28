شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن ضبط 12 ألفا و358 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات السعودية، اليوم ضبط 12 ألفا و358 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 11 ألفا و775 مخالفا.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 19 وحتى 25 من مايو الجارى، أسفرت عن ضبط 12358 مخالفا، منهم 7626 مخالفًا لنظام الإقامة، و3237 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1495 مخالفًا لنظام العمل.



وأشارت إلى أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 285 شخصًا، كما تم ضبط 117 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 78227 وافدًا مخالفًا منهم 75168 رجلاً، و3059 امرأة، فيما تمت إحالة 67584 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2530 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11775 مخالفًا.



وحذرت الوزارة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.