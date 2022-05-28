شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن وولى عهده يشاركان فى تشييع جثمان والد الملكة رانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تشييع جثمان والد الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.



وبحسب قناة المملكة الأردنية توفي فيصل صدقي الياسين والد الملكة رانيا العبدالله، عصر أمس /الجمعة/، عن عمر ناهز 88 عاما.



وأعلن الديوان الملكي الهاشمى الحداد على والد الملكة رانيا في البلاط الملكي لمدة 7 أيام.

يذكرأن، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين، في وفاة والد الملكة رانيا العبد الله. وفق"عكاظ".

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة والد الملكة رانيا العبدالله.

وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد نعى بمزيد من الحزن والأسى، والد الملكة رانيا العبد الله، جد كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في عمان اليوم الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي للديوان الملكي، فإنه وبأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام.