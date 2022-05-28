شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى المسجد الحرام لتوجيه الحجاج والمعتمرين بالمناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الخدمات في المسجد الحرام تطورا كبيرا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، بما يحقق تطلعات وتوجيهات المملكة في توفير كل ما من شأنه تسخير كامل الطاقات لخدمة رواد بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، وفق بيان لسفارة السعودية.

وسخرت رئاسة شؤون الحرمين من خلال وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة إرشاد السائلين، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال توفير جهاز الروبوت التوجيهي للقاصدين الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

كما يدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة تتمثل في اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا، ويحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي.

ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالي في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة 5 جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعالي للبيانات.