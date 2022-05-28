شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تعتبر قوانص الدجاج من الأعضاء الصغيرة، وتمثل "الأمعاء" التي تساعد على هضم البذور وغيرها من الأطعمة.



وتحتوي القوانص على العديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين، كما تتميز بقلة الدهون، ودورها في إمداد الجسم بالفوائد الصحية، وفقًا لموقع "Live strong".

العناصر الغذائية في القوانص

-94 سعرًا حراريًا.

-17.7 جراما من البروتين.

-2.1 جرام من الدهون.

-18% من الحصة اليومية اللازمة من الزنك.

-14% من الحصة اليومية اللازمة من الحديد.

-36% من الحصة اليومية اللازمة من السيلينيوم.

-15% من الحصة اليومية اللازمة من الفسفور.

-7% من الحصة اليومية اللازمة من البوتاسيوم.

-20 % من الحصة اليومية اللازمة من فيتامين بي 12.

وتعد القوانص مصدرًا غنيًا بفيتامين سي والنحاس والمنجنيز والماغنسيوم، فضلاً عن الكالسيوم، وعند تناول كبد الدجاج، يحصل الجسم على العديد من العناصر الغذائية.

فوائد القوانص

1-الوقاية من السرطان

يساعد السلينيوم على الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الثدي والرئة والبروستاتا والجلد، كما يحمي من الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى الإصابة بالأورام الخبيثة.

2-خسارة الوزن

تحتوي القوانص على نسبة عالية من البروتين، ما يحارب الشعور بالجوع، ويعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية، فضلاً عن الوقاية من السمنة وتراكم الدهون بالجسم.

3-تحسين وظائف الدماغ

تتميز القوانص باحتوائها على فيتامين بي 12، والذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين وظائف المخ وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعتبر نقص هذا العنصر الغذائي أكثر شيوعًا لدى مرضى الأنيميا، وفي حال عدم الحصول على ما يكفي الجسم من فيتامين بي 12، تزداد فرص الإصابة بمشكلات الذاكرة والخرف والاكتئاب والإجهاد.

4-بناء العضلات

تمد القوانص الجسم بحوالي 61% من الكمية الموصى بها من البروتين، ما يساعد على بناء العضلات، خاصة لدى لاعبي الأوزان الثقيلة.

5-تعزيز الطاقة

عند الشعور بالتعب، فربما يرجع السبب إلى نقص الحديد، الذي يمكن أن يؤدي إلى الأنيميا وأعراضها مثل الإجهاد والصداع وألم الصدر وعدم انتظام ضربات القلب، في حين تمد القوانص الجسم بحوالي 18% من الحصة اليومية اللازمة من الحديد.

أضرار القوانص

1-إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع غير طبيعي في الكوليسترول أو أمراض القلب والأوعية الدموية، فيجب تقليل القوانص التي يتم تناولها.

2-لا يجب أن يتناول مرضى النقرس القوانص، حيث تزيد من معدلات اليوريك أسيد.

3-أحيانًا يستخدم المزارعون مضادات حيوية لحماية الدجاج من الأمراض، وبالتالي عند تناول كمية كبيرة من القوانص، تزداد مقاومة الجسم للأدوية التي تعمل على محاربة البكتيريا.