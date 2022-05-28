شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: محافظة العقبة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 76 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة العقبة بالأردن احتفالاتها أمس بعيد الاستقلال الـ 76، حيث جابت قوارب الصيد والسياحية تتقدمها قطع القوة البحرية الأردنية وقاطرات شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية شاطئ خليج العقبة، وفق وكالة أنباء الأردن .

ورسمت القطع البحرية التي تزينت بالأعلام الأردنية وصور الملك، أبهى صوره في الخليج ولا سيما قاطرات "الخدمات البحرية"، والتي أطلقت من خراطيم مياهها لوحة فنية شاهدها جميع نزلاء الفنادق وزوار العقبة على الشاطىء.

وقال محافظ العقبة محمد الرفايعة، إن جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية بالعقبة شاركت في الاحتفالات من خلال تزيين جميع الساحات العامة والمباني الحكومية بالأعلام الأردنية وصور الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأضاف، أن الاحتفالات تضمنت مسيرة للسيارات من أمام نادي الأمير راشد مرورا بدوار الشريف الحسين بن علي وانتهت أمام مبنى دار المحافظة، مؤكدا أن المسيرة الثانية مسيرة راجلة يتقدمها أعضاء المجلس الأمني وانطلقت من ساحة الثورة العربية الكبرى إلى بيت الشريف الحسين بن علي بالعقبة، إلى جانب مسيرة بحرية شاركت بها القوارب البحرية الملكية، أنطلقت من مرسى الصيادين إلى ساحة الثورة العربية الكبرى.