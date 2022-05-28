شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بغداد يعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للتصدي للحمى النزفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا اليوم السبت تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطط عاجلة للتصدي للحمى النزفية.

وقال العطا - في بيان حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "غرفة العمليات ضمت محافظة بغداد وعضوية عدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارتي الصحة والبيئة، والجهات ذات العلاقة، لضمان وضع خطة عاجلة للتوعية وتنفيذ حملة موسعة للوقاية من الحمى النزفية وإرسال الفرق الرقابية التفتيشية في عموم الأسواق والمناطق السكنية والمجازر لمتابعة مدى تنفيذ إجراءات وزارة الصحة بشأن الحيلولة دون وقوع إصابات جديدة في الحمى النزفية".

وكانت وزارتا الصحة والبيئة العراقيتان قد حذرتا من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش.