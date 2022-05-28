تعرف على مدى فاعلية اللقاح ضد تأثير كورونا طويل المدى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات جديدة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 معرضون بخطر الإصابة بأعراض طويلة المدى لفيروس كورونا لكن بنسبة تقل 15% مقارنة بغير الملقحين.



واعتمدت الدراسة التي أجريت في جامعة واشنطن على سجلات المحاربين القدامى الأمريكيين، وتم استخدام بيانات 13 مليون شخص.

وقال البروفيسور زياد العلي المشرف على الأبحاث: "إن اللقاحات تقلل حقاً بشكل متواضع فقط من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفترة طويلة، وبالتأكيد لا تقضي على مخاطره طويلة الأمد". "أنا آسف، إنها ليست أخباراً سعيدة للغاية، لكن هذه هي البيانات".

وبحسب موقع "ميديكال إكسبرس"، وجد الباحثون أن الملقّحين كانوا أقل تعرضاً بنسبة 49% لأخطار كوفيد طويلة الأمد على الرئة، و56% للاضطرابات المستمرة في تخثّر الدم، كما تبين أن اللقاحات قللت أيضاً من خطر الوفاة بنسبة 34%.

وأوضح العلي: "اللقاحات فعّالة بشكل ملحوظ في منع الوفاة والحاجة إلى الاستشفاء في المستشفى، وتوفر بعض الحماية ضد الآثار بعيدة المدnللعدوى، ولا ينبغي إخراج هذه النتائج من السياق للقول إنها لا تحمي الصحة العامة، فهي أداة أساسية في قتالنا المستمر في هذه الجائحة".

واعتمدت الدراسة على بيانات لم تتضمن المصابين بمتغير أوميكرون، وهو الأكثر انتشاراً منذ الشتاء الماضي.

وعلّق ويليام شافنر المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية في ماريلاند: "تتيح لنا هذه النتائج أن نعرف مرة أخرى أن هذه لقاحات جيدة، لكنها ليست مثالية، إنها لا تمنع كل شيء".

وقال العلي: "هناك العديد من النظريات حول سبب ظهور أعراض كوفيد -19 طويلة المدى حتى مع تلقي اللقاح". "إن البروتين الشائك الذي يسمح للفيروس بإصابة الخلايا يتفاعل مع نوع من المستقبلات في كل خلية بشرية تقريباً". "لقد فكرنا في البداية أنه نوعًا ما فيروس تنفسي، لكن هذا لم يعد صحيحاً". "من الواضح أنه يمكنه إحداث الكثير من الضرر في عديد من الأعضاء".