باحثون: النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المركز الطبي للجودة الصحية إن النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة بسبب قصر الإحليل لديهن، ما يسمح للبكتيريا بالوصول إلى المثانة على نحو سريع.



وأوضح المركز الألماني أن أعراض الإصابة بالتهاب المثانة تتمثل في كثرة التبول وسلس البول والشعور بألم وحرقان أثناء التبول، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإعياء. وفي بعض الأحيان يوجد دم بالبول.

وينبغي استشارة طبيب مسالك بولية عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم عادة بواسطة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لتر ونصف إلى لترين يومياً، حيث تسهم السوائل في طرد البكتيريا من المثانة.

كما تسهم السخونة في تخفيف الألم، ولهذا الغرض يمكن وضع زجاجة أو قربة ساخنة على المثانة.

وينبغي أيضاً تنظيف المنطقة الحميمة فور ممارسة الجماع، مع مراعاة تنظيف المنطقة الحميمة بالماء فقط مع الاستغناء عن مستحضرات التنظيف والعناية المحتوية على مواد عطرية.