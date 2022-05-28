شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وحار نهارا فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكسر غبار الإمارات طقس صحو فى نهار اليوم مع توقع هطول أمطار رعدية فى جنوب وشرق مملكة السعودية، وتشهد البحرين طقس صافى يكسوه ارتفاع طفيف فى الحرارة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر وجود العوالق الترابية على مناطق الجوف، حائل، القصيم ويمتد إلى الرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي منه .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 33°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون الموج مضطربا في البداية يصبح متوسطا الى خفيف و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثاني عند الساعة 00:05 و الجزر الأول عند الساعة 17:31 و الجزر الثاني عند الساعة 06:56.

وبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:07 والمد الثاني عند الساعة 20:03 و الجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 03:01.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 28 85 30 دبي 40 27 80 35 الشارقة 39 26 85 30 عجمان 38 26 80 35 أم القيوين 40 27 85 35 رأس الخيمة 39 26 70 20 الفجيرة 40 32 55 20 العين 42 28 50 15 ليوا 42 27 45 15 الرويس 36 28 75 35 السلع 36 27 65 25 دلما 34 27 65 30 طنب الكبرى 34 28 80 45 طنب الصغرى 34 28 80 45 أبو موسى 34 29 80 45 -مل-.

الكويت

حار نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة وتصل الدرجة العظمى إلى 42 °ﻡ.

مائل للحرارة ليلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.