باحثون: اكتشاف حبوب دوائية تقضي على الشخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى باحثون من مستشفى بريجهام في بوسطن بالولايات المتحدة دراسة على 20 شخصًا يعانون من الشخير أثناء النوم.



وأعطى الباحثون للأشخاص المفحوصين دواءين أظهرا تحسنًا كبيرًا في المرضى. كان أحد هذين الدواءين هو أتوموكسيتين ويُعطى الدواء الذي تم استخدامه لمدة 20 عامًا بشكل عام للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).

وكان العقار الآخر هو أوكسي بوتنين، ويعطى لمرضى سلس البول وهو يقلل من تقلصات العضلات التي تتحكم في المثانة.

يذكر أن هذين الدواءين يتحكمان في العضلات، ولهذا السبب تم إعطاء مزيج للأشخاص المشاركين في الدراسة، وأظهر تحسنًا كبيرًا أيضًا.

أسباب الشخير

ينتج الشخير بصوت عالٍ بشكل عام عن انقطاع النفس النومى، وهو الأكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

عندما ينام الشخص، تسترخي عضلات مجرى الهواء بشكل طبيعي ولكن في حالة الشخص الذي يعاني من انقطاع النفس أثناء النوم، تنهار هذه العضلات تمامًا.

نتيجة لذلك، يتم دفع الهواء للخارج من فجوة أصغر في الحلق ما يؤدي في النهاية إلى الشخير.