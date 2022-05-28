تطبيق زووم يصلح الثغرات الأمنية في تطبيقها وتنصح بتحديثه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكّد متحدث رسمي باسم تطبيق "زووم" أن الشركة قامت بإصلاح الثغرات الأمنية التي قام باكتشافها فريق "غوغل بروجكت زيرو" المتخصص باكتشاف تلك الثغرات في الأنظمة أو المنصات التي لم يتم تحديثها بعد، وفقا للبيان.



وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نوهت، على منصاتها الاجتماعية، بأنه تم اكتشاف بعض الثغرات في تطبيق "زوم" للاتصال على مختلف المنصات، مما قد يسبب اختراق أجهزة المستخدمين، فيما طلبت الهيئة من مستخدمي "زوم" تحديث البرنامج والتأكد من حصولهم على آخر تحديث منه.

وأضاف المصدر لـ"البيان": "نحن بصدد الحصول على المزيد من المعلومات من "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية" حول المعلومات التي نشرتها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي. نحن نعتقد أن هذه الأخبار تتعلق بنتائج الدراسة الصادرة عن "غوغل بروجيكت زيرو" (Google Project Zero). وبناءً عليه نحن في شركة "زووم" نؤكد أنه تم اصلاح هذه المشكلات الأمنية. وكما هو مفصل في صفحة نشرة الأمان الخاصة بشركة "زووم"، فإننا نؤكد أننا قمنا بالفعل بحل هذه المشكلات الأمنية. ونوصي مستخدمينا بإجراء عمليات تحديث منصات وبرامج "زووم" والحصول على أحدث النسخ المتوفرة للاستفادة الدائمة والتامة من أحدث ميزات وتحديثات الأمان الخاصة بالمنصة. كما أن شركة "زووم" ترسل على الدوام تحديثات تلقائية لمنصاتها ومنتجاتها بهدف تمكين المستخدمين من استخدام أحدث الإصدارات".

وتعرَّض "زووم" في أنظمة iOS و"أندرويد" و"ماك أو إس" و"لاينكس" و"ويندوز الإصدار 5.10.0" لثغرة تقوم بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد بشكل اعتباطي.