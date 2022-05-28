الكشف عن هاتف Razr القابل للطي من "موتورولا".. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن الجديد الذي ستكشف عنه موتورولا قريبا.



وبالنظر للصور المسربة، نلاحظ أن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل قابل للطي من المنتصف، وسيحتوي على شاشة خارجية إضافية أكبر من تلك الموجودة في هواتف Razrالسابقة.

وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف ستأتي ثنائية العدسة وبدقة (50+13) ميغابيكسل؛ أي إنها ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف الحديثة، أما الكاميرا الأمامية للجهاز فستكون بدقة 32 ميغابيكسل، بحسب "روسيا اليوم".

وسيحصل الهاتف أيضا على شاشة مرنة بمقاس 6.7 بوصة، كما سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الحديثة ومع شبكات الإنترنت بسرعة عالية بفضل معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 المتطور.

وستجهز الحافة اليمنى لهيكل الجهاز بزر الطاقة الذي سيعمل كماسح لبصمات الأصابع أيضا، وبزرين للتحكم بمستوى الأصوات، كما سيزود الهاتف على الأغلب ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

ومن المفترض أن تكشف موتورولا رسميا عن هذا الهاتف في يونيو القادم، وتبدأ بطرحه رسميا في أغسطس العام الجاري.