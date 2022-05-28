تطوير روبوت صغير مثل دودة الأرض لفحص الأنابيب وضيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مايو 2022

طوّر علماء صينيون روبوتاً صغيراً للغاية مزود بـ "عضلات و "أقدام"، يستطيع أن يتلوى مثل دودة الأرض خلال أنابيب يقل قطرها عن سنتيمتر واحد.



ووفقاً للدراسة، التي نُشرت يوم الخميس الماضي في مجلة (علوم الروبوتات)، فإن الروبوت الذي يبلغ وزنه 2.2 غرام، وطوله 47 ميليمتراً، المدعوم بخيط كهربائي، يُمكن استخدامه لفحص أنابيب معقدة وضيقة داخل محركات الطائرات أو آليات تكرير النفط، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية

وقام باحثون من جامعة تسينغهوا بتجميع روبوت فحص الأنبوب باستخدام مطاط صناعي طويل العمر ليخدم بمثابة عضلات اصطناعية ووحدات تثبيت ذكية مركّبة كـ "أقدام".

ويظهر الروبوت في التجارب وهو يتحرك بأكثر من طول جسمه في الثانية أفقياً وعمودياً، بفضل مرونة المطاط الصناعي.

ووفقاً للدراسة، تمكن الروبوت أيضاً من التحرك عبر أنابيب ذات أشكال هندسية مختلفة مثل أنابيب على شكل حرف "L" وأنابيب حلزونية ذات أقطار متغيرة، وأنابيب مملوءة إما بالهواء أو بالزيت.

ويستخدم الباحثون مغناطيساً لربط القطع المعيارية للروبوت معاً بحيث يمكن أن تتلاءم مع شكل خط الأنابيب بسهولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الروبوت جسماً ناعماً يسمح له بالتكيف مع ظروف الأنابيب المختلفة بشكل سلبي، كما قال مؤلف الورقة تشاو هوي تشان، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة تسينغهوا.

وعرض الباحثون قدرات الروبوت في الدراسة من خلال تركيب كاميرا صغيرة بالمنظار عليه قبل التحكم فيه من الخارج لاستكمال فحص الأنابيب بسرعات مختلفة.