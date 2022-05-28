شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 28 مواطنا فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، 28 مواطنًا فلسطينيًا، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي والمطاطي، خلال مواجهات في بلدات حوارة وبيتا جنوب نابلس، وبرقة شمالا وبيت دجن شرقا.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني- في بيان صحفي: إن 28 مواطنًا على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي والمطاطي، و164 بحالات اختناق وحروق وإصابات بقنابل الغاز، خلال مواجهات اندلعت في بلدات بيتا وحوارة وبرقة وبيت دجن.

وأضاف أن بلدة بيت دجن شهدت إصابة مواطنين اثنين بالرصاص المطاطي، ومواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، و21 بحالة اختناق جراء قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وفي بلدة حوارة.. أصيب شاب بالرصاص الحي في الساق وآخر بقنبلة صوتية أدت إلى كسر ونقلا إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة مواطنين بعد رشّهما بغاز الفلفل ونقلا إلى مركز للطوارئ، و9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جرى تحويل إصابتين منهم للمستشفى، و46 بحالات اختناق بالغاز وإصابة بحروق.

وفي بلدة بيتا.. أشار جبريل إلى تسجيل 5 إصابات بالرصاص المطاطي بينهم متضامن أجنبي، و36 حالة اختناق، و6 إصابات بالحروق.



وأضاف بيان الهلال الأحمر أن 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي في برقة، فيما أصيب مواطن آخر بشظايا رصاص، و51 بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.