شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "المحامين العرب" يدين انفجار قنبلة يدوية فى سوق شعبى بعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى؛ التفجير الذي تم بقنبلة يدوية في سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان وسط عدن باليمن وأسفر عن مقتل 5 مواطنين وإصابة أكثر من 20 أخرين.