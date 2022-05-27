شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا ناعية والدها: اللهم افتح أبواب السماء لروح أبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الملكة رانيا ناعية والدها عبر حسابها على موقع فيس بوك، والذى أعلن عن وفاته اليوم الجمعة، وقالت فى منشورها: "اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم اللهمّ افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".

My dear father, may you Rest In Peace

والد الأميرة رانيا

ونعى الديوان الملكي الهاشمى بمزيد من الحزن والأسى، والد الملكة رانيا العبد الله، جد كل من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، الطبيب فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في عمان اليوم الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي للديوان الملكي، فإنه وبأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة.

ويعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمراء هاشم وإيمان وسلمى، وأسرة الفقيد وآل الياسين الكرام، بهذا المصاب الأليم، متضرعا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.