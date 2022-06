الملكة رانيا ناعية والدها: اللهم افتح أبواب السماء لروح أبى

القاهرة - سامية سيد - نعت الملكة رانيا ناعية والدها عبر حسابها على موقع فيس بوك، والذى أعلن عن وفاته اليوم الجمعة، وقالت فى منشورها: "اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم اللهمّ افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".

My dear father, may you Rest In Peace