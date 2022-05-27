شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، على أبواب ومداخل البلدة القديمة فى القدس المحتلة .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى، من الضفة بما فيها القدس المحتلة، وأراضي الـ 48.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، وأوقفت حافلات واعتقلت شبانًا بشكل عشوائي .

وهناك دعوات فلسطينية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بدءا من اليوم الجمعة، للتصدى لاقتحامات المستوطنين، ومسيرتهم الاستفزازية المقررة بعد غد الأحد.