شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تسلل لعناصر "داعش" فى محافظة ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات الأمنية العراقية محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة ديالى.

وأوضح مصدر أمني عراقي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن بعض عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، حاولت التسلل عبر منطقة بساتين المقدادية فى محافظة ديالى، إلا أن القوات الأمنية كانت بالمرصاد.

وشدد المصدر على أن القوات الأمنية مستمرة في متابعة وملاحقة العناصر الإرهابية، ولن تألو جهدا في دحر التنظيم الإرهابي والقضاء عليه في مختلف المحافظات العراقية.