شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: غرامة تصل 100,000 ريال لمن يمكن عمالته من العمل لدى الغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمن العام بالسعودية، أن صاحب العمل من الأفراد، الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.وفق "سبق".