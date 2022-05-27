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السعودية: غرامة تصل 100,000 ريال لمن يمكن عمالته من العمل لدى الغير

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القاهرة - سامية سيد - أكد الأمن العام بالسعودية، أن صاحب العمل من الأفراد، الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.وفق "سبق".

ودعا الأمن العام، إلى الإبلاغ عن مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالاتصال بالرقمين (911) فى منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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