شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرب عن قلقها إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إن بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ينتهك القانون الدولى، معربا عن قلق الصين إزاء إعلان إسرائيل عن خطة لبناء مستوطنات جديدة وحثها على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وأضاف تشانغ - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي للمضي قدما لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. مشددا أن الصين تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنبا إلى جنب بسلام مع إسرائيل.

ودعا المندوب الصيني، في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، الأطراف ذات الصلة التي لها تأثير كبير في هذه القضية إلى التمسك بالموضوعية والحياد، والانطلاق من المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني ودول المنطقة، واتخاذ خطوات عملية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ظل مضطربا الشهر الماضي مع تعدد الاشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، مما أدى إلى استمرار الزيادة في الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.. كما وقعت هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين من حين لآخر.

ولفت إلى أن الوضع الحالي يشهد مرة أخرى على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الصين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعلم من التاريخ، وحماية الوضع التاريخي الراهن للمواقع الدينية بشكل مشترك، والامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب لتغيير الوضع الراهن، مضيفا أن يوم القدس يقترب وتدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تجدد الصراع.