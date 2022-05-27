شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وبولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، مع نظيره البولندى زبيجنيو راو سبل تعزيز التعاون الثنائى في كافة المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا والجهود العالمية المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية البولندى إلى أن الإمارات وبلاده ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، وهناك حرص مشترك من كلا البلدين على تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي وصون السلم والأمن الدوليين.