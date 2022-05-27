شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية: اتخذنا التدابير اللازمة للتفاعل مع مستجدات جدرى القردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، اليوم /الخميس/، أن حكومة بلاده بصدد تتبع مرض جدري القردة، وأنها اتخذت التدابير اللازمة للتفاعل السريع مع المستجدات.

وقال بايتاس - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش - إن وزراة الصحة المغربية تعاملت مع الموضوع باستباقية وقامت باتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لمواكبة مثل هذا الظرف، وفقا لمعايير الصحة والسلامة الدولية.



وأضاف أن التحاليل المخبرية أثبتت خلو الحالات الثلاث التي تم رصدها من المرض، مؤكدا أن الأشخاص الثلاثة يحظون بعناية صحية وهم الآن في وضع مستقر.



ويشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أوضحت أنها وضعت لهذه الغاية منظومة للتفاعل بشكل سريع مع الإنذار العالمي المتعلق بجدري القردة، وتقوم هذه المنظومة بتعريف حالات الإصابة (حالة مشتبه فيها - حالة محتملة وحالة مؤكدة) وطريقة الرعاية الطبية وكذا كيفية التعامل مع مخالطيها.