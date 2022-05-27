شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مغبر بالإمارات وصافى بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلب القيظ على طقس الكويت، بينما تشهد الإمارات العربية طقسا مغبرا ونهار صافى فى البحرين.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف حائل، القصيم ويمتد إلى الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 32°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً.الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الخليج العربي: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والمد الثاني عند الساعة 23:38 الجزر الأول عند الساعة 16:52 الجزر الثاني عند الساعة 06:17 بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 19:32 الجزر الاول عند الساعة 13:52 الثاني عند الساعة 02:28 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 37 28 60 25 دبي 38 28 60 30 الشارقة 39 27 60 20 عجمان 36 26 75 30 أم القيوين 37 26 70 35 رأس الخيمة 41 27 60 15 الفجيرة 44 32 40 10 العين 42 27 55 10 ليوا 41 25 50 10 الرويس 37 26 60 15 السلع 39 27 40 15 دلما 35 28 55 20 طنب الكبرى 36 26 80 45 طنب الصغرى 36 26 80 45 أبو موسى 36 27 80 45.

الكويت

حار نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة مع غبار عالق على بعض المناطق يترسب تدريجياً.

مائل للحرارة ليلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة.