شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن سقوط "طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاى لارك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى سقوط "طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية من نوع "سكاى لارك" بين بلدتى "عيتا الشعب" و"رميش".

ولم يذكر بيان الجيش اللبنانى كيفية سقوط الطائرة، وهو الأمر الذى تكرر من قبل فى جنوب لبنان وقطاع غزة حيث تستخدم الدولة العبرية الطائرات المسيرة لجمع المعلومات والتجسس.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فى بيان سقوط طائرة مسيرة تابعة له من نوع "سكاى لارك" أو "راكب السماء"، مضيفا أنه لا يوجد أى تخوف من تسرب معلومات سرية جراء الحادث، مشيرا إلى أن الأمر قيد التحقيق.