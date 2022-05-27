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وزير الصحة اللبنانى يحذر: القطاع الصحى يحتضر

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القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، من أن "القطاع الصحي يحتضر"، وقال: "نضم صوتنا لنقابة المستشفيات ويجب الإفراج عن أموالها".

وأكد أبيض: "أننا توسطنا مع مصرف لبنان للإفراج عن جزء من أموال المستشفيات ولكن للأسف لم نستطع تحقيق أي شيء، ولم يتم التجاوب معنا لا من قبل مصرف لبنان ولا من المصارف"، مشيرا إلى أن الاقتصاد في البلاد أصبح كاش (نقدي)".

وأضاف: "ما قام به لبنان تجاه النازحين السوريين كان واجبا أدّاه نيابة عن كل العالم وبعد كل هذه الجهود من حقه وضع استثمارات فيه لدعم النظام الصحي، ولدينا قلق كبير في ظل الأزمة الاوكرانية أن كل الدعم يتجه نحو أوكرانيا ونرفع الصوت كي لا تُنتسى الأزمة التي يمر بها لبنان".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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