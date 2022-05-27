شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يقرر تمديد تفويض بعثة "يونامى" فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الأمن الدولى، اليوم /الخميس/، تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، فيما دعا إلى تشكيل حكومة جديدة لتحقيق الأولويات الوطنية للشعب العراقى.

وذكر المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أنه "تقرر تمديد عمل بعثة يونامي في العراق، ونجدد التأكيد على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وعلى أهمية استقراره وازدهاره، لا سيما في ظل انتصار العراق على أراضيه على عصابات داعش الارهابية".



ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "زيادة دعمه للعراق فى مواجهة التحديات لتحقيق الاستقرار بما فى ذلك القتال المستمر ضد الإرهاب وداعش والقاعدة والجماعات التابعة لهما".



وأشار المجلس إلى "المبدأ الأساسي" المتمثل في "حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الواقعة على الحكومات المضيفة، بما في ذلك بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، ولمنع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو مساس بكرامتها".

وأشاد المجلس بقيام حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ انتخابات تمت إدارتها بشكل جيد تقنيا وسلميا بشكل عام في 19 أكتوبر الماضي، داعيا إلى "تشكيل حكومة جديدة بسرعة وسلمية، لتحقيق الأولويات الوطنية للشعب العراقي، بما في ذلك من خلال الإصلاح الاقتصادي والتعاون الإقليمي وتحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".



ونوه المجلس بقيام الحكومة العراقية بإدخال إصلاحات تهدف إلى "تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي للتصدي للفساد، وتقديم الخدمات الأساسية وتنويع اقتصاده، وخلق فرص العمل، وتحسين الحوكمة، وتعزيز مؤسسات الدولة القابلة للاستمرار والاستجابة".