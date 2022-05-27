شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة السعودى يبحث مع نظيره البريطانى التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي مع رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال السير توني راداكين العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين، والفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز مجالات التعاون العسكري ومواجهة التحديات المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك - وفقا ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس خلال زيارته لبريطانيا على رأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع مجموعة دراجون السنوي بمقر الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، والذي يعقد بمشاركة 10 دول؛ إضافة للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الرويلي التحديات الأمنية ومجمل التهديدات التي تحيط بالمنطقة، وسبل مواجهتها وخفض مخاطرها بجهود مشتركة، من بينها عمليات التهريب المستمرة للأسلحة ونشر التقنيات للميليشيات الإرهابية التي تعمل خارج إطار الدول بالمنطقة.

وأكد - خلال عقده اجتماعات ثنائية مع رؤساء أركان بعض الدول التي حضرت الاجتماع - توافق الجميع بضرورة تعزيز التعاون الاستخباري والأمني بين جميع الدول لمواجهة السلوكيات العدوانية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وتكافح عمليات التهريب، مشيراً إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تسهم في تبادل وجهات النظر وتوحيد الجهود وتزيد من مستويات التنسيق والتجانس بين الدول المشاركة لدعم أمن واستقرار المنطقة.