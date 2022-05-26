انقطاع خدمة انستغرام عن آلاف المستخدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات

ذكر موقع ”داون-ديتكتور.كوم“ الإلكتروني، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت، أن منصة انستغرام لتبادل ومشاركة الصور والتابعة لمنصات ميتا انقطعت خدمتها عن آلاف المستخدمين، اليوم الخميس.



وأضاف الموقع، الذي يجمع تقارير وبيانات من عدة مصادر بما في ذلك إبلاغ مستخدمين عن أعطال، أن أكثر من ستة آلاف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في انستغرام.

وربما يؤثر الانقطاع على عدد أكبر من المستخدمين.