دراسة تكشف لغز العلاقة بين التنفس العميق والاسترخاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات

سواء كان لممارسة اليوجا أو لتخفيف التوتر، فإن التنفس العميق هو أسلوب معروف جيدًا لمساعدتك على الاسترخاء، وهو فعال حقًا بتحسين صحتك البدنية والنفسية.



وحتى وقت قريب، كانت آلية الدماغ هذه غير معروفة، لكن علماء الأعصاب في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة تمكنوا من حل هذا اللغز.

فقد اتضح أن هناك مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية في دماغك يُعتقد أنها مركز ”تنشيط التنفس“ الذي ينقل البيانات بعد ذلك إلى جزء آخر من الدماغ مسؤول عن حالتك الذهنية.