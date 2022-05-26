شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع المقيمين من دخول مكة المكرمة دون تصريح بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المتحدث الرسمى للأمن العام السعودى، العميد سامى بن محمد الشويرخ، أنه سيتم ، بداية من، اليوم الخميس، منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمنى المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وذلك تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة. وفق"واس".

وأشارالعميد سامى إلى أن هذا يأتى لتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة ، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، تصريح عمرة ، تصريح حج.